Europa deze week: hoe redden we de Iran-deal?

Maar, Tusk bekijkt het ook van een andere kant: door de terugtrekkende beweging van Trump's Amerika komt er meer ruimte op het internationale toneel en die kan de Europese Unie innemen. De EU is weliswaar een economische reus, maar nog steeds een politieke dwerg.

Geen pion

Of, zoals Tusk het zei: "We moeten de uitdaging als EU aangaan en laten zien dat we een grote speler zijn en geen pion.".

Dat wil in ieder geval zeggen dat de EU, als een van de ondertekenaars, zich strikt wil houden aan de afspraken zoals die met Iran zijn gemaakt. Ook al zal het verschil van inzicht met Trump een voortdurende bron zijn voor nieuwe onenigheid tussen de EU en de Amerikanen.