Spanje erkent nieuw regiobestuur Catalonië niet

De Spaanse regering weigert het nieuwe beoogde regiobestuur van Catalonië te erkennen. Madrid zegt in een verklaring dat de wens die de nieuwe regiopresident Quim Torra gisteren uitsprak voor een dialoog met de Spaanse regering niet oprecht is en spreekt zelfs van een provocatie.

Torra, die donderdag werd beëdigd, wil vier ministers in zijn ploeg opnemen die ofwel op de vlucht zijn voor justitie, of in voorarrest vastzitten, onder meer op beschuldiging van rebellie. Premier Rajoy vindt dat niet acceptabel. De Spaanse regering heft het directe bestuur van de Spaanse regering over Catalonië dan ook niet op, staat in de verklaring uit Madrid.

Puigdemont weer in het zadel helpen

Na het illegale referendum over onafhankelijkheid in oktober werden de Catalaanse ministeries door Madrid overgenomen. Zodra er een nieuw regiobestuur was, zou Madrid zich terugtrekken, maar dat gebeurt dus niet.

Dat de strijd tussen het Catalaanse regiobestuur en Madrid zou voortduren, werd meteen na de beëdiging van Torra al duidelijk. Torra zei dat hij de strijd voor onafhankelijkheid zou voortzetten en dat het zijn doel is "de rechtmatige president van Catalonië, Carles Puigdemont, weer in het zadel te helpen".