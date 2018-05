Rellen na protest tegen politiegeweld in België

In de Belgische plaats Roeselare zijn na protest tegen politiegeweld rellen uitgebroken. Een klein groepje betogers gooide met flessen en stenen naar agenten en richtten vernielingen aan, melden Belgische media. De politie greep in en zette daarbij onder meer een waterkanon in.

Er zijn zes betogers opgepakt. Een van hen wordt beschuldigd voor poging tot doodslag omdat hij van korte afstand stenen naar de politie gooide.

Het protest was georganiseerd vanwege de dood van een man van 27 uit Guinee. Die kwam twee weken geleden om het leven nadat hij uit zijn huis was gezet vanwege een huurachterstand. Volgens de betogers heeft de politie schuld aan zijn dood.

Lange tijd rustig

De organisatie van de mars had een oproep gedaan om vooral vreedzaam te demonstreren. Er waren z'n 350 mensen op de been, die gerechtigheid eisten. Het protest verliep lange tijd rustig, totdat een aantal deelnemers wilde afwijken van de gekozen route, meldt de politie.

De man uit Guinee was op 7 mei bij de huisuitzetting in elkaar gezakt nadat hij handboeien om had gekregen. Volgens de autoriteiten heeft autopsie geen aanwijzingen opgeleverd dat er geweld tegen de man is gebruikt, maar de familie van de man twijfelt daaraan.

Burgemeester Kris Declercq reageerde fel op de rellen van gisteravond. "Ik ben geschokt dat in een manifestatie tegen geweld een twintigtal heethoofden het toch nodig vond om geweld te gebruiken. Dat is onaanvaardbaar in onze stad."