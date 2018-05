Gewonde bij schietpartij in centrum Amsterdam

Bij een schietpartij op de Stromarkt in het centrum van Amsterdam is gisteravond laat een gewonde gevallen. Over de aard van de verwondingen kon de politie nog niets zeggen. Volgens lokale omroep AT5 is de man zwaargewond.

Er wordt in de omgeving van de Stromarkt gezocht naar een verdachte. Die zou na de schietpartij richting de Korte Nieuwendijk zijn gevlucht. Volgens de politie gaat het om een man met een zwarte capuchon en een spijkerbroek.

Het is niet duidelijk of de schietpartij iets te maken heeft met de drugsoorlog in de Amsterdamse onderwereld. Onlangs zeiden de burgemeester, de hoofdofficier van justitie en de politie dat ze zich zorgen maken over de verharding van de Amsterdamse criminaliteit.