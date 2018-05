Tien predikanten omgekomen bij vliegramp Cuba

Bij de vliegramp van gisteren in Cuba zijn 110 doden gevallen, hebben de Cubaanse autoriteiten bekendgemaakt. Onder de slachtoffers zijn tien Cubaanse predikanten en hun partners. Ze waren in de hoofdstad Havana geweest voor een conferentie en zouden terugkeren naar hun gemeentes in het oosten van het land.

Aan boord waren 102 Cubanen, drie buitenlandse toeristen, twee buitenlandse inwoners van Cuba en zes Mexicaanse bemanningsleden. Drie Cubaanse vrouwen hebben de vliegramp overleefd, maar hun toestand is kritiek.

Het toestel, een Boeing 737 uit 1979 stortte kort na het vertrek van de luchthaven van Havana neer. Ooggetuigen zagen dat het vliegtuig in brand vloog, een scherpe bocht maakte en neerstortte in een veld. Mogelijk maakte de piloot de bocht om te voorkomen dat de Boeing in een dicht bewoond gebied zou neerstorten.

De Cubaanse autoriteiten hebben een commissie samengesteld die onderzoek moet doen naar de ramp. De zwarte doos met vluchtgegevens is gevonden.

De Cubaanse staatsluchtvaartmaatschappij Cubana had de Boeing gehuurd van een kleine Mexicaanse chartermaatschappij, die ook de bemanning leverde. Cubana staat niet bekend als onveilig, maar door de slechte staat van de luchtvloot zijn er veel vertragingen en annuleringen en moeten er buitenlandse toestellen gehuurd worden.