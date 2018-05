Preken in hoodie: tienduizenden mensen bij Opwekking

Dominee Rich Wilkerson ziet er niet uit als een doorsnee dominee. Hij is gekleed in een hoodie en een joggingbroek. Op Instagram heeft hij bijna een half miljoen volgers. En in 2014 trouwde hij Kim Kardashian en Kanye West in Italië.

Dit weekend was hij in Nederland, bij het christelijke festival Opwekking. Het is een van de grootste festivals van het land met zo'n 65.000 bezoekers en 20.000 mensen die ook blijven slapen op het festivalterrein in het Flevolandse Biddinghuizen, waar ook Lowlands wordt gehouden. Wilkerson is speciaal gekomen om jongeren te trekken.

"Ik weet niet hoe jullie erover denken, maar ik denk dat we een generatie nodig hebben die opstaat, die leeft zonder schaamte, zonder zich te verontschuldigen en zonder angst", zegt Wilkerson in een van de tenten op het festivalterrein. Hij spreekt Engels, maar een vertaalster zet alles na elke zin om in het Nederlands. "Als de wereld heel hard kan roepen over zonde, dan moet de kerk hard roepen over redding."

De zaal applaudisseert. Sommige mensen bidden. Anderen luisteren.