Japanse film 'Shoplifters' wint Gouden Palm in Cannes

De Japanse regisseur Hirokazu Kore-eda heeft dit jaar op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. Hij kreeg de prijs voor Shoplifters, een 'warme' film over een familie in de kleine criminaliteit.

De film werd al getipt als compromiskandidaat voor het geval de festivaljury verdeeld zou zijn. Veel filmjournalisten hadden hun kaarten gezet op het moordmysterie Burning van Lee Chang-dong, maar die Zuid-Koreaan viel niet in de prijzen.

De Grand Prix, de tweede prijs in Cannes, ging naar de Amerikaanse regisseur Spike Lee voor zijn film BlacKkKlansman. De aparte juryprijs ging naar CapharnaĆ¼m van de Libanese Nadine Labaki. Haar film gaat over een straatschoffie in Libanon dat zich ontfermt over een baby van een vluchtelinge uit EthiopiĆ«.