Het huwelijk én de FA-finale op een dag? 'Een nachtmerrie'

"Waar is mijn bier? Mijn bier!" schreeuwt een man. "God save the queen", schreeuwt zijn vriend, die het Engelse volkslied meebrult. Groter kan het contrast in de pub van Angela Higson (52) niet zijn.

Vanmorgen stond het hier nog vol met vrolijke dagjesmensen die de royal wedding probeerden te volgen. En nu, een paar uur later, is de kroeg gevuld met dronken mannen en vrouwen die tieren en vloeken naar te televisie, omdat de finale van de FA Cup wordt gespeeld, de bekerfinale van Engeland, waarin het vanavond gaat tussen Chelsea en Manchester United.

Er was grote verbazing toen prins Harry aankondigde te gaan trouwen op deze dag, zaterdag 19 mei. Want is dat niet de dag waarop Engeland de grote finale speelt? "Ik was in shock", zegt Angela, die Crosses Corner in Windsor runt. "Het was toch wel een beetje een nachtmerrie toen ik dat hoorde." Ze heeft haar voorraad daarom verdubbeld voor vandaag. "Ik heb alles dubbel ingekocht; glazen, bier, frisdrank."

Dubbele agenda voor William

De broer van prins Harry, William, had zijn agenda eigenlijk ook allang gevuld. Hij is de voorzitter van de voetbalbond FA en is degene die vandaag de cup had moeten uitreiken aan het winnende team. Maar hij was vandaag ook de getuige van Harry.

Zijn plaats is nu ingenomen door de weduwe van een oud-speler die voor beide teams speelde, Ray Wilkins. "Het is jammer dat William het niet kan doen, maar dit is ook een mooi gebaar", zegt Angela.