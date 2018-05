Lange file bij Gotthardtunnel na brand in de Sint-Bernhardtunnel

Een brand in een van de veelgebruikte tunnels in Zwitserland heeft geleid tot zo'n 30 kilometer file op de A2 bij de Gotthardtunnel op de grens met Italiƫ in zuidelijke richting.

De brand ontstond gisteren in de Sint-Bernhardtunnel. Daar vloog een Duitse touringcar in brand, wat leidde tot het afsluiten van de tunnel. Alle inzittenden en de chauffeur van de bus uit Beieren konden zich in veiligheid brengen.

Veel Pinkstertoeristen weken daarom uit naar de Gotthardtunnel, waar het extreem druk was. Er ontstond de langste file in bijna 20 jaar.

De reparatie van de Sint-Bernhardtunnel gaat naar verwachting een week duren. Al die tijd blijft de tunnel dicht.