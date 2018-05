Toeschouwers cricketmatch gedood bij aanslag Afghanistan

In de Oost-Afghaanse stad Jalalabad is een aanslag gepleegd op een stadion waar een cricketmatch werd gespeeld. Bij verschillende explosies vielen onder de toeschouwers acht doden en tientallen gewonden.

De VN-missie in Afghanistan meldt dat gisteravond twee bommen afgingen in het stadion, en korte tijd later twee buiten het stadion, met het kennelijke doel de vluchtende menigte te treffen.

Een hoge Japanse vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Afghanistan sprak zijn woede uit over de aanslag. Hij zei dat het doel was zo veel mogelijk slachtoffers onder het publiek te maken.

Onbekend is wie verantwoordelijk is. De Taliban gaven een verklaring uit waarin staat dat ze er niets mee te maken hebben.

Cricket wint snel aan populariteit in Afghanistan, vooral in het oosten van het land. De sport is naar Afghanistan gebracht door Pakistaanse migranten en vluchtelingen.