'I will': prins Harry en Meghan Markle geven elkaar ja-woord

Harry droeg tijdens de ceremonie een zwart militair uniform. Meghan Markle betrad de kerk in een witte jurk die was gemaakt door de Britse mode-ontwerper Claire Waight Keller, de artistiek directeur van modehuis Givenchy.

Met name Harry oogde tijdens de ceremonie ietwat zenuwachtig. Zijn gezicht was gespannen en het zweet stond op zijn voorhoofd. Misschien dat de zaal daarom wel moest gniffelen toen hij voor de eerste keer "I will" zei.

Vader Markle afwezig

Vooraf werd het huwelijk tussen Harry en Markle, die elkaar in 2016 ontmoetten bij een blind date, overschaduwd door de afwezigheid van de vader van Markle. Thomas Markle kwam eerst in het nieuws toen hij zich tegen alle regels in had laten fotograferen bij het uitzoeken van een pak voor de bruiloft. Vorige week werd bekend dat hij definitief zou ontbreken bij de bruiloft, omdat zijn gezondheid te zwak zou zijn.

Markle werd daarom niet door haar vader, maar door Harry's vader prins Charles naar het altaar begeleid.

Rijtoer

Na de ceremonie, die ruim een uur duurde, stapte het bruidspaar in een koets voor een rondrit van een half uur. Rond het kasteel wachtten tienduizenden mensen onder de stralende zon het paar op om ze te bejubelen. De meesten waren dagen geleden al afgereisd naar Windsor om Harry en Meghan zo goed mogelijk te kunnen zien.

Vanavond wacht het bruidspaar een receptie in het Frogmore House, gelegen op zo'n anderhalve kilometer van het kasteel. Daarvoor zijn zo'n 200 vrienden en familie van Harry en Meghan uitgenodigd.