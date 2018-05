Honderden voeren actie om verloskunde in Hoogeveen en Stadskanaal open te houden

Honderden mensen hebben in Hoogeveen gedemonstreerd tegen de sluiting van de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde in het plaatselijke ziekenhuis. Een stoet actievoerders trok in optocht door het dorp en hielden speeches bij ziekenhuis Bethesda.

"Om één minuut voor twaalf was er een minuut stilte, want zo voelt de sluiting voor ons: als één minuut voor twaalf", zegt actievoerder Jutta van den Oord. "De hele gemeenteraad is er, hebben ze me verzekerd".

Volgens Van den Oord zorgt de sluiting van de afdelingen voor een 'zorggat'. "Mensen die een kinderarts willen zien moeten straks naar Emmen. Dat is met de auto nog wel te doen, maar met het openbaar vervoer haast onmogelijk."

Gecentreerd in Emmen

Een tekort aan kinderartsen in de regio is volgens eigenaar Treant Zorggroep de reden voor de sluiting. Naast het ziekenhuis in Hoogeveen moeten ook in het Refaja Ziekenhuis in het Groningse Stadskanaal de afdelingen dicht. Alle kinderartsen worden straks gecentreerd in het Scheper Ziekenhuis in Emmen.

Op het besluit van Treant kwam direct veel kritiek. Bijna 5000 mensen tekenden een petitie voor behoud van de afdelingen en de gemeenteraden van Hoogeveen en Stadskanaal spraken zich uit tegen de sluiting. Nadat zorgverzekeraar Zilveren Kruis de sluiting 'voorbarig' noemde stelde de ChristenUnie gisteren Kamervragen aan minister Bruins van Medische Zorg.

Volgens Zilveren Kruis kunnen met de kinderartsen die nu nog werken in Hoogeveen en Stadskanaal, in ieder geval twee locaties voor acute verloskunde open blijven. Treant spreekt dat tegen en zegt tegen het Dagblad van het Noorden dat kinderartsen naast acute verloskunde nog meer taken moeten uitvoeren, en dat lukt niet met het huidige personeel.

Kinderartsen-tekort

De logische oplossing lijkt dan het aantrekken van meer kinderartsen. Maar dat is tevergeefs geprobeerd, aldus Treant. Momenteel staan er bij de ziekenhuizen nog twee of drie vacatures voor kinderartsen open.

Treant-bestuursvoorzitter Carla van de Wiel schreef gisteren in een opiniestuk dat de demonstratie van vandaag niets zal veranderen aan de sluiting: "Hoezeer ik ook begrijp dat mensen boos zijn en uiting willen geven aan hun frustratie, een dergelijke demonstratie helpt niet om meer kinderartsen naar onze regio te krijgen. Als bestuur van Treant hebben we niets te kiezen. Er valt niets terug te draaien. Ik kan geen kinderartsen uit de hoge hoed toveren."