Een op de drie in Zuid-Limburg heeft diabetes, of kan dat krijgen

Een op de drie inwoners van Zuid-Limburg heeft diabetes type 2 of kan dat op termijn krijgen. Dit blijkt uit een eerste resultaat van de zogenoemde Maastricht Studie, die verschenen is in het Voeding Magazine. Het bevolkingsonderzoek onder Zuid-Limburgers dat is gestart in 2010 lijkt aan te tonen dat het diabetesprobleem in Nederland groter is dan gedacht, zegt voedingswetenschapper Peter Dagnelie.

Volgens het Diabetesfonds heeft een op de veertien Nederlanders diabetes type 2. Dagnelie, die meewerkt aan de Maastricht Studie en is verbonden aan de Universiteit Maastricht, is "enorm geschrokken" van de eerste uitkomsten van het nieuwe onderzoek. Vooral als het gaat om het aantal mensen met prediabetes, de voorfase van diabetes type 2.

Prediabetes

Wie prediabetes heeft, krijgt niet gegarandeerd diabetes type 2. Het proces is nog terug te draaien als de levensstijl tijdig wordt aangepast. Maar het lichaam reageert al wel minder goed op insuline. Daarnaast kunnen hart en ogen beschadigd raken, staat geschreven op de site van het Diabetesfonds.

Hoeveel Nederlanders er precies prediabetes hebben, is onduidelijk. Onderzoek naar prediabetes is lastig en kan volgens Dagnelie "niet even bij de huisarts" worden gedaan. Er moet onder meer een glucosetolerantietest worden afgenomen.

Dat gebeurt wel bij de Maastricht Studie, waar de 10.000 deelnemers aan het bevolkingsonderzoek aan een waslijst aan soortgelijke tests worden onderworpen om meer inzicht te krijgen in chronische aandoeningen. De huidige resultaten zijn een tussenstand, gebaseerd op 3450 deelnemers, maar Dagnelie verwacht niet dat de uitkomst nog veel gaat veranderen. "Hoogstens 1 of 2 procent."