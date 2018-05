Van der Staaij 20 jaar in Tweede Kamer, maar nog lang geen recordhouder

SGP-leider Kees van der Staaij zit vandaag 20 jaar in de Tweede Kamer. Hij wordt daarmee op zijn eigen Twitter-account gefeliciteerd door zijn medewerkers. Hij is het langstzittende Kamerlid in de huidige Tweede Kamer, op de voet gevolgd door Geert Wilders (PVV) en Kamervoorzitter Khadija Arib (PvdA).

Van der Staaij, die eerder als jurist bij de Raad van State werkte, werd op 19 mei 1998 lid van de SGP-fractie in de Tweede Kamer. Toen was Bas van der Vlies nog fractievoorzitter en partijleider. In 2010 nam Van der Staaij die functies van hem over.

Nog lang geen record

Als de 49-jarige SGP-voorman het langstzittende Tweede Kamerlid aller tijden wil worden, is hij nog niet op de helft van zijn parlementaire loopbaan. Het record staat al sinds de Tweede Wereldoorlog op naam van Lodewijk Duymaer van Twist, die voor de ARP ruim 44 jaar in de Kamer zat. Dat was van 1901 tot 1946.

Het langstzittende Kamerlid in de recentere geschiedenis is Van der Staaijs voorganger Van der Vlies. Die zat van 1981 tot 2010 in de Tweede Kamer, een periode van 29 jaar.