Fanclub Dumoulin nu al bovenop Zoncolan met roze verf

Vrijdagochtend arriveerde het duo uit het Limburgse Voerendaal ("we waren het eerste stel uit Voerendaal dat trouwde, meteen toen het kon") aan de voet van de beklimming. Volgens velen is de Zoncolan één van de zwaarste beklimmingen in Europa. Ze mochten aanvankelijk niet verder via het plaatsje Ovaro, waarvandaan het peloton zaterdag de klim van tien kilometer oprijdt. "We zijn toen maar via de andere kant, via Sutrio omhoog gereden. En we staan nu vlakbij de finish."

Of ze er mogen blijven staan, is nog even de vraag. "Er staat hier nog een camper uit België en een paar Italianen. Zij gaan ook niet weg, dus wij ook niet."

Mensenmassa, net carnaval

Ze verwachten vandaag een mensenmassa, net als in 2014. "Het zal een feest worden. Het is hier nu nog rustig, maar het zal hier wel vol staan morgen. Hoe zij naar boven komen, weet ik niet, want met de auto kan het volgens mij niet meer."