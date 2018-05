'Deze generatie in de VS houdt rekening met de dood op school'

In kisten, een trenchcoat en een t-shirt met de opdruk Born to Kill stormde hij volgens getuigen de klas binnen. Met een afgezaagde shotgun en pistool schoot hij negen scholieren en een leraar dood op de Santa Fe High School in Texas. De vermoedelijke schutter is de 17-jarige scholier Dimitrios Pagourtzis; hij is opgepakt en aangeklaagd.

"Het had nog veel erger kunnen zijn als de bommen waren ontploft", zegt correspondent Wouter Zwart. In en rondom de school waren staafbommen geplaatst, maar die geïmproviseerde explosieven gingen niet af. De angst in de buurt is groot dat er nog meer liggen. "Wees voorzichtig met verdachte voorwerpen op straat, is de oproep aan burgers", zegt Zwart in het NOS Radio 1 Journaal.

De schutter opende het vuur in een lokaal waar tekenles werd gegeven. "Ik wilde mijn vrienden redden, maar wist dat ik weg moest wezen", zegt de 15-jarige Courtney Marshall, die naar eigen zeggen in de klas zat. Ze zag hoe een klasgenoot werd getroffen. "Ik wist dat die jongen achter me dood was."