Na Vijfsterrenbeweging stemt Lega over regeerakkoord Italië

In Italië is het de beurt aan Lega om te peilen of zijn aanhang de regeerplannen ziet zitten. De rechts-populistische partij organiseert daarvoor bijeenkomsten op pleinen overal in Italië. Gisteravond ging het leeuwendeel van de Vijfsterrenbeweging, de beoogde coalitiepartij, al akkoord met de plannen.

De Vijfsterrenbeweging (M5S) had een online stemming georganiseerd. Na een dag van stemmen, meldde politiek leider Luigi Di Maio gisteravond dat 94 procent ingestemd had. Volgens Di Maio hadden zo'n 45.000 mensen hun stem uitgebracht, op een totaal van 140.000 leden.

Dat de leden van M5S akkoord gingen, was geen verrassing en de verwachting is ook dat Lega-aanhangers instemmen. Als dat inderdaad het geval is, zullen de partijen maandag hun regeerakkoord en de naam van hun kandidaat-premier voorleggen aan president Sergio Mattarella.