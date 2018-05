Man aangehouden om verven haaientanden op de weg

Een 62-jarige man is aangehouden omdat hij in Waalwijk haaientanden op het wegdek aan het schilderen was. Volgens een getuige vindt de man dat er in de buurt veel te hard wordt gereden. Hij was van plan op elke hoek van de straat haaientanden te tekenen.

De politie kon de verdachte gisteravond tijdens het schilderen arresteren. Hij had een pot witte verf en een kwast bij zich. De man is aangehouden voor vernieling van het wegdek.

Na zijn aanhouding bleek dat de man in drie verschillende straten haaientanden had getekend op de weg. De gemeente heeft het wegdek inmiddels schoongemaakt. De kosten daarvan komen voor rekening van de Waalwijker, schrijft Omroep Brabant.