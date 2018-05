Machinist mishandeld door schoonmaker

Bij Hoofddorp is gisterochtend een machinist mishandeld door een schoonmaker. De man liep een hoofdwond op, waarvoor hij zich heeft laten behandelen in het ziekenhuis.

Het slachtoffer is van plan aangifte te doen, zegt een woordvoerder van de NS. Hij spreekt van een afschuwelijk incident. De man is inmiddels weer thuis. "We hopen dat het snel weer goed met hem gaat, dat hij zijn werk weer kan doen en zullen hem persoonlijk en juridisch helpen."

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar het incident en ook de NS doet eigen onderzoek. Een politiewoordvoerder kon vanochtend nog niet zeggen of er al aangifte is gedaan.

Volgens De Telegraaf liep de schoonmaker tijdens het rangeren tussen de rijdende treinen door. Omdat dit onveilig en verboden is sprak de machinist hem daarop aan, waarna de schoonmaker uithaalde.

Het incident gebeurde op het zogeheten opstelterrein in Hoofddorp, waar treinen worden klaargemaakt voor de komende dag. Of de schoonmaker al is opgepakt, kon de politie niet zeggen.