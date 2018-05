Wekdienst 19/5: koninginnenrit in de Giro en streekvervoer staakt

Chauffeurs in het streekvervoer in Noord-Brabant, Zeeland en op de Veluwe staken weer. Dit gebeurt op zaterdag omdat ze de examens door de weeks niet wilden verstoren.

In Biddinghuizen komen 65.000 jongeren bijeen voor de Pinksterconferentie, ook wel Opwekking genoemd. Het christelijk festival heeft als een van de trekpleisters op het jeugdpodium Rich Wilkerson staan, dat is de dominee die Kim Kardashian en Kanye West trouwde.

Op de Dam in Amsterdam wordt een solidariteitsdemonstratie gehouden voor geweld tegen Palestijnen in Gaza en Israël.

Wat heb je gemist?

In de stad Mbandaka in Congo zijn drie nieuwe gevallen van ebola geconstateerd. De besmettelijke ziekte was eerder al bij één inwoner van de stad aangetroffen; nu staat vast dat de ziekte zich heeft verspreid. De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) had eerder gewaarschuwd dat het risico op besmetting met ebola in Congo erg groot is.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog dit

Een Amerikaanse astronaut kwam er op wel een heel onhandig moment achter dat hij was vergeten een geheugenkaart in zijn camera te stoppen: tijdens een ruimtewandeling.

"Hey Houston, ik heb even een vraagje over de GoPro", vroeg Andrew Feustel aan de vluchtleiding op aarde. "Wat betekent het als er 'No SD' staat?"