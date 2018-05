Doden bij rellen in gevangenis Venezuela, tweede oproer in een week

In een gevangenis in Barquisimeto, in het westen van Venezuela, zijn elf mensen omgekomen bij rellen. Onder de doden zijn negen gevangenen en twee bewakers. Het is de tweede keer in een week tijd dat er rellen uitbreken in een Venezolaanse gevangenis.

Volgens de regering is de orde weer hersteld. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd.

Woensdag ontstond al een oproer in de Helicoide-gevangenis in Caracas, waar prominente tegenstanders van de regering van Maduro zijn opgesloten. Daarbij zijn geen doden gevallen.

Gevangenisopstanden komen regelmatig voor in Venezolaanse gevangenissen, die berucht zijn vanwege de overbevolking en de hoeveelheden wapens en drugs die er naar binnen worden gesmokkeld. Bij een brand op een politiebureau in de stad Valencia vielen twee maanden geleden 68 doden. De politiecellen werden wegens ruimtegebrek gebruikt om gevangenen langere tijd op te sluiten.