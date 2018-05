Overlevenden vliegramp Cuba nog in levensgevaar, nationaliteiten onbekend

De drie slachtoffers van de vliegramp in Cuba die na de crash naar een ziekenhuis zijn gebracht, verkeren nog in levensgevaar. Het ziekenhuis in Havana meldt dat de drie vrouwen stabiel zijn, maar dat hun situatie kritiek is.

Ruim twaalf uur na de crash is nog altijd onduidelijk hoeveel mensen aan boord waren van de Boeing 737 en welke nationaliteit zij hebben. Staatsmedia schrijven dat er 104 passagiers aan boord waren en zes bemanningsleden uit Mexico. Eerder werd nog gesproken van 113 inzittenden.

Vijf van de 104 passagiers zouden uit het buitenland afkomstig zijn. Twee van hen zouden Argentijnen zijn, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken in Buenos Aires. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zoekt nog uit of er Nederlanders in het vliegtuig zaten.

Dit zijn beelden van gisteravond, gemaakt kort na de ramp: