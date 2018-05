Prominente Saudische vrouwenrechtenactivisten opgepakt

In Saudi-Arabië zijn zeven mensen opgepakt die volgens de Saudische regering "verdachte banden met buitenlandse mogendheden" hebben. Onder hen zouden vijf prominente vrouwenrechtenactivisten zijn, die zich ook hebben ingezet voor de mogelijkheid voor vrouwen om een rijbewijs te halen in Saudi-Arabië. Dat kan vanaf volgende maand.

Volgens de Saudische regering hebben de zeven verdachten financiële steun verleend aan buitenlandse vijanden van het koninkrijk. Daarnaast zouden ze hebben geprobeerd om samen te zweren tegen Saudi-Arabië met mensen die op belangrijke posten binnen de regering werken.

Een activist zegt tegen persbureau Reuters dat van die officiële lezing niets klopt. Saudi-Arabië zou met de aanhoudingen willen voorkomen dat de activisten publiekelijk de verantwoordelijkheid kunnen opeisen voor het feit dat vrouwen vanaf 24 juni een rijbewijs mogen halen.

Hervormingen

Ook activiste Loujain al-Hathloul en haar advocaat zouden zijn aangehouden. Hathloul zat in 2014 73 dagen vast nadat ze had geprobeerd om vanuit de Emiraten naar Saudi-Arabië te rijden. Vorig jaar vertelde ze in Nieuwsuur over haar activisme en haar hoop op hervormingen in Saudi-Arabië.

Officieel is het voor vrouwen niet verboden om auto te rijden in het conservatieve islamitische koninkrijk, maar in de praktijk werd het vrouwen onmogelijk gemaakt omdat ze geen rijbewijs konden halen. Activisten strijden al jaren voor die mogelijkheid en in september vorig jaar tekende de koning een decreet waarmee het wordt toegestaan.

Kroonprins Mohammed bin Salman wordt gezien als de drijvende kracht achter de hervorming. Hij zou de Saudische economie minder afhankelijk willen maken van olie. Daarom zou hij willen dat er meer ruimte komt voor een gematigde islam en bijvoorbeeld meer rechten voor vrouwen, al zeggen critici dat hij vooral dat imago cultiveert.