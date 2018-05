Condoleanceregister Ruben en Julian naar Meertens Instituut

Het Meertens Instituut ontfermt zich over het digitale condoleanceregister voor Ruben en Julian, de broertjes uit Zeist die vijf jaar geleden door hun vader om het leven werden gebracht. Het Amsterdamse instituut voor onderzoek en documentatie van Nederlandse taal en cultuur slaat het register op voor onderzoek.

Het register wordt overgedragen door stichting ZoekJeMee, die de moeder van de jongens via een tussenpersoon op de hoogte heeft gebracht. "Het is ons condoleanceregister, dus we hoeven geen toestemming te vragen", zegt een woordvoerder van de stichting die werd opgericht tijdens de vermissing van de jongens. "Maar we vonden het wel netjes om haar te informeren."

Rouwverschijnselen

De stichting vond het niet gepast de opgeslagen condoleances te vernietigen. "We wilden het ook niet online laten zwerven. Zo krijgt het wetenschappelijk nog nut." De woordvoerder zegt bij RTV Utrecht dat het register mogelijk kan bijdragen aan het vinden van een goede manier voor bijvoorbeeld crisisdiensten hoe om te gaan met dit soort rouwverschijnselen.

Gekeken wordt nog hoe persoonsgegevens van mensen die destijds hebben gereageerd kunnen worden afgeschermd. Het register wordt niet publiek toegankelijk. Het wordt bij het Meertens Instituut opgeslagen en alleen onderzoekers die onderzoek doen naar publieke rouw kunnen het inzien, meldt een woordvoerder van het instituut.

Wekenlange zoektocht

De broertjes Ruben (9) en Julian (7) werden in 2013 door hun vader meegenomen en om het leven gebracht. De man sloeg daarna de hand aan zichzelf.

Tal van mensen kwamen in beweging tijdens de wekenlange zoektocht naar de twee kinderen. Hun lichamen werden uiteindelijk gevonden in een duiker in een sloot in Cothen, vlak bij het Amsterdam Rijnkanaal. Morgen, de dag waarop het register wordt overgedragen aan het instituut, is dat vijf jaar geleden.

Onderzoek naar herinneringscultuur en publieke rouw maakt deel uit van het onderzoeksprogramma van het Meertens Instituut. Ook het condoleanceregister voor Pim Fortuyn is in het instituut ondergebracht.