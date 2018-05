Steve krijgt 5000 pond voor een plekje in zijn voortuin in Windsor

Iets verder op de route is het minder druk vandaag. Daar wachten ze nog op de storm van morgen. De 42-jarige Steve Armstrong helpt een Britse cameraman bij het opzetten van zijn materiaal. De spullen staan middenin Steve's voortuin. "Hij is van Sky News. Morgen komt een verslaggever van ABC uit Amerika."

Steve twijfelt even, maar vertelt dan: "Ze betalen me 5000 pond per dag voor deze positie." Hij weet dat hij er veel meer voor had kunnen vragen. "Er zijn inwoners van Windsor die hun hypotheek kunnen afbetalen vanwege het huwelijk", lacht Steve.

Zijn 52-jarige buurman Andrew Try, hangt vlaggetjes op in zijn voortuin in plaats van camera's. "Ik heb zoveel brieven ontvangen. Van de Duitse RTL, van de Fransen, Reuters en natuurlijk NBC." Hij heeft even getwijfeld, maar zijn vrouw greep in. "Wij vieren morgen feest, dit maken we maar een keer mee. Wij gebruiken ons huis morgen zelf."