Passagiersvliegtuig neergestort in Cuba

In Cuba is een passagiersvliegtuig neergestort. Dat gebeurde volgens Cubaanse staatsmedia kort nadat de Boeing 737 was opgestegen van de internationale luchthaven van Havana.

Er zouden 104 mensen aan boord zijn geweest. Over slachtoffers is nog niets bekend.

De vlucht werd uitgevoerd door de luchtvaartmaatschappij Cubana de AviaciĆ³n. Het toestel was op weg naar de Oost-Cubaanse stad Holguin.

De neergestorte Boeing ligt een akker en is zwaar beschadigd en verbrand. Getuigen hebben gezegd dat ze overlevenden hebben gezien die werden afgevoerd in ambulances. President Diaz-Canel is op weg naar de plek van het ongeluk.