Ebola in Congo: de bijna onmogelijke route van het vaccin

Het vaccin tegen ebola heeft de weinig aansprekende naam 'rVSV-ZEBOV'. Het is ontwikkeld door het Nationale Microbiologie Laboratorium in het Canadese Winnipeg. In 2015 werd het voor het eerst getest tijdens de grote ebola-uitbraak in West-Afrika. En wat bleek? Van de 6000 mensen die waren gevaccineerd raakte helemaal niemand besmet.

Motorfietsen

Maar het is een hele toer om het vaccin bij de mensen te krijgen die het nodig hebben. Een eerste lading van 5400 vaccins is afgelopen week vanuit Zwitserland naar de Congolese hoofdstad Kinshasa gevlogen. Van daaruit moet het verder vervoerd worden.

De uitbraak begon op het platteland bij Bikoro, een plaatsje met enkele duizenden inwoners op honderden kilometers ten noorden van Kinshasa. Intussen is het ook opgedoken in de grote stad Mbandaka (rond de 350.000 inwoners).

"Dit is een zeer ingewikkelde, geavanceerde operatie in een van de moeilijkste gebieden ter wereld", zegt Peter Salama van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. "We sporen meer dan 4000 mensen op die in contact zijn geweest met patiënten. Die zijn verspreid over de hele regio, dus die moeten we zien te achterhalen en we kunnen ze alleen bereiken met motorfietsen."

Extreem koud

En dan is er nog een forse uitdaging: de vaccins moeten op extreem lage temperaturen worden bewaard. Op -60 tot -80 graden Celsius. En dat in een land waar de elektriciteit regelmatig uitvalt. De WHO gebruikt daarom speciale Arktek containers om ze naar ver afgelegen locaties te vervoeren. Die kunnen het vaccin zonder elektriciteit koel houden.

Zo ziet de route van het vaccin eruit: