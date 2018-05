Meer geld voor ontwikkelingshulp, maar naar minder landen en gericht op handel

In ieder geval 60 miljoen euro per jaar gaat naar onderwijs-, werk- en inkomensprogramma's voor jongeren en meisjes en vrouwen in deze gebieden. Ook de bestaande Nederlandse hulp vanuit ontwikkelingsorganisaties en het bedrijfsleven, die mochten meebeslissen over het toekomstige beleid, wordt meer gericht op deze regio's.

Grote verbeteringen

Kaag wijst erop dat ontwikkelingshulp de afgelopen decennia tot grote verbeteringen heeft geleid in veel 'arme landen'. Terwijl de wereldbevolking is gestegen tot ver boven de zeven miljard is het aantal mensen dat in armoede leeft gedaald tot ver onder de 1 miljard.

De vaccinatieprogramma's tegen malaria, tuberculose, mazelen en polio hebben de kindersterfte tussen 1990 en 2015 gehalveerd voor kinderen onder de vijf jaar. 2,6 miljard mensen kregen de afgelopen vijfentwintig jaar toegang tot veilig drinkwater. De economische situatie van veel Afrikaanse landen is sterk verbeterd.

Het kabinet richt zich daarom vooral op conflictgebieden in de buurt van Europa, waar vluchtelingenstromen op gang komen en terroristische groeperingen vrij spel hebben. Ook de gebieden die ernstige gevolgen van klimaatverandering ondervinden of gaan ondervinden behoren tot de focusregio's. Daar gaat 40 oplopend tot 80 miljoen euro per jaar naartoe.