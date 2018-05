Russische website streamt stiekem Brabantse fitnesslessen

Het camerasysteem van een sportschool in Oost-Brabant is gekraakt, waardoor op een Russische website 24 uur per dag live te zien is wat in de sportzaal gebeurt, schrijft Omroep Brabant. De eigenaar van de sportschool is geschrokken en gaat maatregelen nemen.

Ict- en privacydeskundige Brenno de Winter zegt tegen Omroep Brabant dat de computer waarop de camera's zijn aangesloten waarschijnlijk onvoldoende beveiligd is. De omroep noemt de naam en locatie van de sportschool niet.

Kinderen

Op de beelden is te zien hoe mensen les volgen, onder wie kinderen vanaf 3 jaar. Volgens De Winter is juist dat laatste extra kwalijk. "Bij bepaalde mensen roepen deze beelden gevoelens op, dus het is heel erg vervelend dat dit online staat."

De deskundige begrijpt sowieso niet waarom camera's in een sportzaal hangen. "Ik kan me voorstellen dat je bij kledingkastjes of waar dingen worden gestolen een camera ophangt", zegt hij, "maar ik zie echt niet in waarom deze sportzaal beveiligd moet worden met camera's".

Privacyregels

De eigenaar van de sportschool wil niet inhoudelijk reageren op de zaak. Wel gaat hij uitzoeken waar het lek zit en maatregelen nemen.

Volgens De Winter riskeert de eigenaar hoge boetes, zeker nu bedrijven vanwege nieuwe privacyregels duidelijker en veiliger met persoonsgegevens moeten omgaan. "Als je die camera in huis haalt en je het zonder er goed over na te denken aansluit op je wifi, dan ben je zelf de kern van het probleem."