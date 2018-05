Vermist meisje (5) duikt op bij familie in Litouwen

Het 5-jarige meisje Deimante wordt niet langer vermist. De politie heeft informatie dat ze bij haar familie in Litouwen verblijft.

Het meisje werd zondagmiddag door haar biologische moeder werd ontvoerd in Maastricht. Volgens de politie is het meisje niet in gevaar.

Het OM probeert samen met Bureau Jeugdzorg om met de familie in contact te komen. Het Openbaar Ministerie buigt zich over de ontvoering, Bureau Jeugdzorg bekommert zich over de zorg voor de kleuter.

Volkstuintjes

Het meisje was zondag met haar pleegmoeder bij volkstuintjes in Maastricht. Daar werd ze door haar biologische Litouwse moeder meegenomen in een auto.

De politie hield er al rekening mee dat haar moeder het meisje mee zou nemen naar Litouwen. Daarom werd er een internationaal opsporingsbericht voor zowel moeder als kind verstuurd.