Dat 'onafhankelijke advies' van die vlogger was toch echt gesponsord

Het ligt pas een jaar in het schap en er is totaal geen reclame voor gemaakt in de traditionele media, maar toch is het product al maandenlang in elke Kruidvat-winkel uitverkocht. Het wimperserum van het Kruidvat-huismerk werd aanbevolen door meerdere social influencers in hun vlogs en is sindsdien niet aan te slepen.

Kruidvat betaalde de influencers om reclame te maken voor het product. Het was onderdeel van hun marketingstrategie voor het serum, dat wimpers langer maakt. Een typisch voorbeeld van de toekomst van de marketing: waar televisie en folders steeds minder belangrijk worden voor een bedrijf of merk, worden social media en vlogs steeds essentiëler.

"We hebben het wimperserum aan een aantal vloggers gegeven en ze betaald om reclame te maken", vertelt markeringdirecteur Brenda Smith van A.S. Watson, het bedrijf achter Kruidvat. Volgens Smith gebeurde dat allemaal vrijblijvend. "We geven ze de keuze. Vinden ze het product slecht, dan hoeven ze geen reclame te maken. Maar dit product is gewoon goed en gaat viral omdat mensen het massaal omarmen."