'Champions League-voetbal ook de komende jaren bij Veronica'

Mediaconcern Talpa heeft een akkoord met de UEFA over de uitzendrechten voor de Champions League nagenoeg afgerond. Dat meldt het AD. Beelden van de Europese topcompetitie zijn vrijwel zeker ook de komende drie jaar live op Veronica te zien.

In december was het nog onduidelijk of het Champions League-voetbal het volgende seizoen op het open net zou worden uitgezonden. Het bedrijf dat namens de UEFA onderhandelt, vond de geboden bedragen te laag. Over de hoogte van het bedrag dat nu wordt betaald, is niets bekendgemaakt.

Vermoedelijk is het minder dan de 17 tot 25 miljoen euro die in het verleden werd betaald, schrijft het AD. De belangstelling bij de kijker neemt af, mede doordat deelname van een of meer Nederlandse clubs geen zekerheid meer is.

De uitzendrechten voor wedstrijden van de Europa League blijven vermoedelijk bij RTL. Een woordvoerder zegt in het AD: "RTL vindt het belangrijk dat de rechten worden behouden voor het open net, wij zijn nog in gesprek, we willen een reƫel bedrag daarvoor betalen".