Egypte doet grens met Gaza open: langste openstelling in jaren

De Egyptische president Sisi stelt de grens bij Rafah, tussen de Gazastrook en Egypte, voor een maand open. Tijdens de ramadan-periode kunnen Palestijnen daardoor naar Egypte reizen.

De grens bij Rafah gaat maar sporadisch open. Dit is de langste openstelling in jaren. Sisi heeft het besluit genomen "om het lijden van de broeders in Gaza" te verlichten, laat hij weten op verschillende sociale media.