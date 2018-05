Dit zijn de do's en don'ts bij het koninklijke huwelijk

De weersvoorspellingen zijn redelijk, maar mocht het echt warm worden dan is het een kwestie van doorbijten, vindt Hanson. "Houd je kleren aan. Iets uittrekken kan echt niet. Je jasje blijft aan, je hoed blijft op."

Na het huwelijk van Harry en Meghan en de rondrit door Windsor is er een staande receptie in het kasteel van Windsor. De lunch in de Great Hall wordt in schaaltjes geserveerd en er is hoogstwaarschijnlijk een buffet. De etiquette-expert vindt het maar niets. "Eten uit kommetjes is niet erg aristocratisch. Je kunt fingerfood en canapés ook van een bord eten. Maar: het is hun keuze, hun huwelijk."

Ook Obama ging de mist in

Harry's oma, de Queen, is gastvrouw van die bijeenkomst. Uiteraard zijn er voor gelegenheden als recepties, diners en banketten ook weer talloze gedragsregels en voorschriften en kun je als gast flink de mist ingaan. Zo is er een beroemd filmpje van Barack Obama tijdens een staatsbanket in Buckingham Palace, waarin hij per ongeluk door het volkslied heen praat.