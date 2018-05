Ontsnapte gevangene Grave zit weer vast

De gevangene die tijdens vervoer naar de gevangenis in Grave in Brabant is ontsnapt, zit weer vast. De politie pakte hem gisteravond op in een eetcafé aan de Oude Binnenweg in Rotterdam.

Toen de politieauto maandagmiddag in de buurt van de gevangenis kwam, lukte het de man om uit te stappen en weg te rennen. Hoe dat mogelijk was, is niet bekend.

De ontsnapte gevangene is een Belg van 39, die al bijna 30 jaar in Nederland woont. Hij is veroordeeld voor onder meer oplichting. Sinds augustus 2017 zit hij een gevangenisstraf uit, met onderbreking van twee maanden verlof. Eerder wist hij de gevangenis al te ontvluchten. Of dit tijdens het verlof is gebeurd, kan het OM niet zeggen.

Ook in België is de man bekend bij justitie. Hij moet ook daar nog een gevangenisstraf uitzitten. De ontsnappingsactie heeft verder geen gevolgen voor hem omdat ontsnappen in Nederland niet strafbaar is.