Provocerende interne video stelt Google voor als alwetende datamachine

In een tijd waarin het debat over de privacy van gebruikers hoog op de agenda staat, is een provocerende video van Google opgedoken. Hierin wordt het bedrijf voorgesteld als een alwetende 'datamachine', gevuld met zoveel mogelijk gebruikersdata. Volgens de zoekgigant is de video geen voorbode van wat komen gaat, maar was het bedoeld voor intern debat.

Het filmpje is in 2016 gemaakt door Nick Foster, die hoofd design is bij X, het toekomstlab van Google's moederbedrijf Alphabet. Techsite The Verge kreeg het materiaal, dat dus alleen bedoeld was voor intern gebruik, nu in handen.

'Egoïstisch grootboek'

Onder de titel The Selfish Ledger (Het Egoïstische Grootboek) wordt gefilosofeerd hoe het bedrijf aan de hand van een ontelbare hoeveelheid aan gebruikersinformatie nog veel preciezer beslissingen kan nemen en voorspellingen kan doen. De basis daarvan is de gedachte dat ervan gebruikers op een nog veel grotere schaal informatie wordt verzameld.

De video lijkt op alle mogelijke manieren de grenzen op te zoeken van wat kan en mogelijk is. Volgens een woordvoerder van Google is de negen minuten durende haast filosofische overdenking bedoeld om te provoceren: