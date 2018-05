Cel en rijverbod voor dronken Belg die Nederlander doodreed

De Belg die in januari in dronken toestand een Nederlander doodreed in de shop van een tankstation bij Gent, moet vier jaar de gevangenis in. Ook heeft hij van de rechter een levenslang rijverbod gekregen.

Geert W. is al vijf keer eerder veroordeeld voor rijden onder invloed.

De Nederlander stond koffie te drinken met twee Nederlandse collega's toen de 54-jarige W. met zijn auto door de glazen pui reed. De collega's raakten zwaargewond.

Het tankstation werd zwaar beschadigd. Volgens ooggetuigen leek het erop of er een bom was ontploft.