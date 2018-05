Vijfsterrenbeweging zet Italiaans conceptregeerakkoord online

De Italiaanse Vijfsterrenbeweging (M5S) heeft het conceptregeerakkoord met Lega online gezet. De 110.000 leden kunnen tot 20.00 uur vanavond aangeven of ze ermee instemmen of niet. Lega legt het akkoord morgen voor aan een partijcongres in Milaan.

De belangrijkste punten zijn eerder deze week al uitgelekt. De twee anti-EU-partijen willen tornen aan de afspraak tussen de eurolanden dat het begrotingstekort maximaal 3 procent en de overheidsschuld maximaal 60 procent van het bnp mag zijn. Ook andere EU-afspraken moeten op de helling.

Verder willen M5S en Lega een basisinkomen van 780 euro per maand voor elke Italiaan. De verhoging van de btw voor volgend jaar is van de baan. Ook gaat er een streep door een pensioenhervorming uit 2011. De hand van de rechts-populistische Lega is terug te zien in een harder beleid tegen illegale immigranten. De noodlijdende luchtvaartmaatschappij Alitalia moet worden gered.

Als beide partijen hun instemming hebben gegeven, kunnen de leiders van Lega en M5S maandag hun handtekening zetten. Het is nog onduidelijk wie de nieuwe premier wordt en hoe de ministersposten verdeeld worden. M5S-leider Di Madio liet al weten dat de partijen daar wel uit komen.