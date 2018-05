VN-chef mensenrechten neemt het op voor Palestijnen in Gaza

De hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN, Zeid Ra'ad Al Hussein, heeft zeldzaam zware kritiek geuit op Israël. Aan het begin van een speciale bijeenkomst van de VN-Mensenrechtenraad zei hij dat Israël de Palestijnen in de Gazastrook systematisch belangrijke mensenrechten onthoudt.

De 1,9 miljoen Palestijnen leven in Gaza "gekooid in een giftige achterbuurt van hun geboorte tot hun dood", zei Zeid. "Niemand is veiliger geworden door de gruwelijke gebeurtenissen van afgelopen week." Volgens Zeid zijn de Israëlische veiligheidstroepen verantwoordelijk voor de 60 Palestijnse doden die alleen al maandag vielen in Gaza.

"Beëindig de bezetting en het geweld, en de onveiligheid zal grotendeels verdwijnen", voegde de Jordaanse prins en VN-chef eraan toe.

Anti-Israël-obsessie

Volgens de Israëlische ambassadeur bij de VN heeft Israël geprobeerd om het aantal slachtoffers aan de grens met Gaza zo klein mogelijk te houden en zijn de schuldigen Hamas-terroristen die de Palestijnen gebruikten als menselijk schild.

De kritiek van Zaid ziet de ambassadeur als bewijs dat de Mensenrechtenraad weer terug is bij "de ergste vorm van zijn anti-Israël-obsessie." Volgens haar is het hele betoog van Zaid ingegeven door politieke belangen.

De speciale bijeenkomst van de VN-Mensenrechtenraad is bedoeld om een commissie op te zetten die de gewelddadigheden van afgelopen week in de Gazastrook moet onderzoeken.