WHO: risico op ebolabesmetting in Congo is erg groot

De wereldgezondheidsorganisatie WHO zegt dat het risico op besmetting met ebola in Congo nu 'erg groot' is. Eerder was het risico 'groot', maar de besmettelijke ziekte heeft nu ook de stad Mbandaka bereikt, waar belangrijke snelwegen en vaarwegen doorheen lopen.

Ook heeft Mbandaka een vliegveld met belangrijke nationale verbindingen. In de havenstad wonen honderdduizenden mensen en bij zeker een van hen is de dodelijke ziekte aangetroffen.

Het risico dat ebola zich nu verder in Congo verspreidt, is volgens de WHO dus erg groot. Maar de kans dat de ziekte ook in andere landen uitbreekt, is klein, zegt de wereldgezondheidsorganisatie.

Betere middelen

Gisteren zei de WHO al dat de situatie in Congo zorgwekkend is. Wel liet directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus weten dat er nu betere middelen zijn om ebola te bestrijden.

Ongeveer dertig experts van de WHO zijn in Mbandaka om de verspreiding van het ebolavirus tegen te gaan. Ze werken nauw samen met het Congolese ministerie van Volksgezondheid.

Volgens de wereldgezondheidsorganisatie hebben nu zeker 44 mensen in Congo ebola. Ongeveer 500 Congolezen worden in de gaten gehouden, omdat ze mogelijk contact met ebolapatiƫnten hebben gehad.