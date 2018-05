Wekdienst 18/5: bewijs tegen Holleeder gepresenteerd en Blok naar VS

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Hoor je Laurel of Yanny? Dat was woensdag de grote vraag op het internet. De een was overtuigd dat hij Laurel hoorde in een geluidsfragment, de ander vond juist dat het onmiskenbaar Yanny was. Nu heeft ook het Witte Huis zich in de discussie gemengd. President Trump denkt zijn beroemde woord covfefe te horen: