Horeca eist miljoenen als rookruimte binnen twee jaar dicht moet

Horecaondernemers dreigen met een schadeclaim van tientallen miljoenen euro's als het kabinet de plannen doorzet om binnen twee jaar alle rookruimtes in restaurants en cafés te sluiten. Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) wil volgens De Telegraaf een overgangsperiode van minimaal vijf jaar.

Die tijd is volgens voorzitter Robèr Willemsen nodig om investeringen in dure afzuiginstallaties in rookhokken terug te verdienen. Uit een ledenonderzoek blijkt dat de bouw van een rookhok horecaondernemers gemiddeld zo'n 12.500 euro heeft gekost.

In de hele sector is volgens KHN tussen de 70 en 90 miljoen euro uitgegeven aan rookhokken. Als de overgangstermijn niet wordt verlengd, moeten die kosten gecompenseerd worden, vindt Willemsen.

Binnen twee jaar met draagvlak

In februari oordeelde het Haagse gerechtshof dat speciale rookruimtes onmiddellijk gesloten moeten worden op grond van een verdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie. Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid ging in cassatie tegen dat vonnis, waardoor de rookruimtes voorlopig open kunnen blijven.

De branche praat nog voor de zomer met Blokhuis over de kwestie. De staatssecretaris zei vorige maand dat hij het afschaffen binnen twee jaar "met draagvlak" wil doen "in zorgvuldige stappen en in ons tempo".