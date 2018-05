Morgen uitspraak over wraking hof in zaak-Wilders

De raadsheren die moeten beoordelen of PVV-leider Wilders het gerechtshof in zijn strafzaak terecht heeft gewraakt, doen morgenmiddag uitspraak. Dan wordt duidelijk of het hoger beroep over de 'minder Marokkanen'-uitspraak kan doorgaan met dezelfde rechters.

De wrakingskamer, bestaand uit drie leden van het gerechtshof in Amsterdam, boog zich vanavond over het wrakingsverzoek van de advocaten van Wilders. Volgens advocaat Geert-Jan Knoops is het logisch dat de PVV-leider vindt dat de gewraakte raadsheren vooringenomen zijn.

Pechtold

Het hof wees vandaag wensen van Wilders' verdedigers af om nader onderzoek te doen naar aangiftes tegen D66-leider Pechtold. Die liet zich laatdunkend uit over Russen; Wilders noemt dat een vergelijkbare zaak als zijn minder-Marokkanen-tekst. Het hof vindt extra onderzoek echter niet nodig.

Ook vindt het hof niet dat het Openbaar Ministerie meer informatie moet geven over de manier waarop de aangiftes tegen Wilders tot stand zijn gekomen.

'Redelijke uitleg'

Knoops wil met het ondervragen van onder anderen de aangevers tegen Pechtold en de officier van justitie die deze zaak seponeerde bewijs verzamelen voor zijn standpunt dat het beleid van het OM willekeurig is. Hij noemde het vreemd dat Wilders wordt vervolgd terwijl Pechtold zich voor - in zijn ogen - soortgelijke uitspraken niet voor de rechter hoeft te verantwoorden.

Doordat het hof het onderzoek niet toestaat, mist Wilders de kans op een fundamenteel verweer en wekt het hof, zo stelt Knoops, de schijn van vooringenomenheid. Bovendien is de afwijzing door het hof volgens hem niet onderbouwd. "Als er een redelijke uitleg was gekomen, was dit niet gebeurd. Om in voetbaltermen te spreken: we hebben niet gewraakt omdat we niet tegen ons verlies kunnen", aldus Knoops.