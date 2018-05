Gamebedrijf Ubisoft boekt recordwinst dankzij Assassin's Creed

De Franse game-uitgever Ubisoft Entertainment heeft financieel een sterk jaar achter de rug. De maker van onder meer Assassin's Creed, Far Cry en Rainbow Six heeft afgelopen boekjaar een recordwinst gehaald.

Vooral Assassin's Creed Origins verkocht goed. Mede daardoor lagen de opbrengsten bijna 19 procent hoger dan een jaar eerder, op 1,7 miljard euro. Onder de streep hield Ubisoft daarvan 140 miljoen euro over. In het voorgaande jaar was dat nog 108 miljoen euro.

Ook Far Cry 5 deed het erg goed. In de eerste week na de lancering, eind maart, bracht het spel meer dan 260 miljoen euro in het laatje.

E-sports

Topman Yves Guillemot ziet op korte termijn veel groeimogelijkheden voor het bedrijf en denkt dat de winstgevendheid van Ubisoft ook komend jaar zal stijgen.

Vooral de inkomsten uit digitale aankopen (58 procent) stegen harder dan Ubisoft had verwacht. Daarbij worden ook aankopen tijdens het spelen meegeteld. Vorig jaar was 50 procent van de totale verkopen nog digitaal.

Naast ontwikkelingsmogelijkheden voor pc-gaming en mobiele platformen, ziet Ubisoft veel mogelijkheden voor het maken van games die zich lenen voor e-sports, professionele game-competities.