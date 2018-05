Regeringspartij D66: twijfel over verhuizing van mariniers naar Vlissingen

Regeringspartij D66 twijfelt over de verhuizing van de kazerne van het Korps Mariniers van Doorn naar Vlissingen, nu er sprake blijkt van een leegloop bij het elitekorps. Tweede Kamerlid Belhaj zegt dat voor haar partij alles nog open ligt. "Want geen mariniers straks, betekent ook geen kazerne in Vlissingen."

D66 maakt zich zorgen nu veel mariniers vertrekken vanwege de verhuizing. Belhaj vindt dat de leiding van het korps vandaag in de Tweede Kamer een goed verhaal heeft gehouden over wat de verhuizing betekent en dat ze de mariniers volledig begrijpt.

Het Tweede Kamerlid van de coalitiepartij wil nog voor de zomer een discussie met de staatssecretaris. Belhaj: "Om te zorgen dat het niet maar eindeloos door blijft gaan, en niemand weet waar hij aan toe is. Want ik maak me zorgen over het feit dat de mariniers aangeven echt weg te gaan. Als we daar te lang mee wachten, heb je straks geen mariniers meer. Dat lijkt me een heel onwenselijke situatie."

Wachten op rapport

De coalitiepartijen CDA en CU houden zich nog op de vlakte. Ze wachten op het rapport van het ministerie van Defensie naar de oorzaken van de leegloop bij het Korps Mariniers en de rol die de voorgenomen verhuizing van de kazerne daarbij speelt. Het rapport wordt volgende maand verwacht.

De VVD houdt vast aan de verhuizing. Tweede Kamerlid Bosman: "We moeten constateren dat de kazerne in Doorn niet toekomstbestendig is te maken." Bosman, die zelf in Vlissingen woont, benadrukt dat Vlissingen uit onderzoek naar voren is gekomen als een uitstekende plek voor de kazerne.

Dringende oproep

In de Tweede Kamer deed generaal Jeff Mac Mootry vandaag een dringende oproep af te zien van de verhuizing. Volgens hem gaat de verplaatsing van de kazerne van de Utrechtse Heuvelrug naar Vlissingen ten koste van het welzijn van het personeel en hun thuisfront.

De generaal wees ook op de risico's voor de veiligheid als er mariniers vertrekken omdat ze niet willen verhuizen. Volgens verdwijnt er ervaring en dat is gevaarlijk tijdens operaties: "Een ervaren sergeant ziet of hij het paadje links of het paadje rechts moet pakken. Dat is precies het verschil tussen een groep van 6 mariniers die wel of niet in een hinderlaag van de taliban loopt."

'Personeel op de voorgrond'

Verslaggever Jeroen van Dommelen denkt dat de stem van de mariniers wel degelijk meeweegt in Den Haag: "Het kabinet heeft nu net beloofd dat het voortaan het personeel op de voorgrond zet. Daar is tegenwoordig ook weer wat meer geld voor. Dus het wordt de komende maand heel erg spannend. Blijft de kazerne in Doorn, dan moet het kabinet naar Vlissingen om daar te gaan uitleggen dat die verhuizing er toch niet van komt."

Het afblazen van de verhuizing zou een klap betekenen voor Vlissingen. Burgemeester Van den Tillaar: "Daar ligt een gebied van 70 hectare klaar, daar zijn bedrijven uitgeplaatst en er zijn woningen afgebroken op dat terrein. Daar is al flink geïnvesteerd."