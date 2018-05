Jongen (7) schiet zichzelf dood in Minnesota

In de Amerikaanse staat Minnesota heeft een jongen van 7 zichzelf thuis per ongeluk doodgeschoten. De jongen had met drie vriendjes een geladen pistool gevonden in een doos. Zijn moeder was er niet en vond haar zoon toen ze thuiskwam.

Het vuurwapen zat volgens de politie in de plaats Plymouth in een doos met een hoverboard, een soort skateboard. Alle vier de kinderen hebben het pistool gezien, maar toen de 7-jarige jongen zichzelf doodschoot waren de andere drie in de tuin.

De politie denkt dat de jongen het pistool aanzag voor speelgoed. De moeder zegt dat ze niet weet van wie het wapen is en hoe het in de doos is beland. De politie onderzoekt of dat klopt.