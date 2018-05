Burgemeester Krikke betreurt onduidelijkheid na steekincident

Burgemeester Krikke van Den Haag erkent dat de communicatie na het steekincident in Den Haag op Bevrijdingsdag niet goed was. Ze betreurt het dat de anonieme melding over de terroristische plannen van de verdachte niet meteen bij haar bekend was. De burgemeester legt vanavond in de Haagse gemeenteraad verantwoording af voor de onduidelijkheid na de steekpartij.

Krikke zei daar dat het verkeerd was dat de verdachte, Malek F., aanvankelijk vooral als verwarde man is bestempeld. Het was volgens haar niet de bedoeling om zo een terroristisch motief uit te sluiten en ze trekt zich de onduidelijkheid die is ontstaan aan. "Ik betreur het dat mijn woorden een verkeerd licht op de zaak hebben geworpen."

Op 7 mei hoorde de burgemeester naar eigen zeggen pas van de anonieme melding. Dat kwam volgens haar door een menselijke fout: de informatie was niet in het politiesysteem verwerkt. Krikke zegt dat ze er "verschrikkelijk van baalde" dat ze een paar dagen na de steekpartij pas hoorde van de melding en het onderzoek dat daarnaar is begonnen.

Dagelijks tientallen meldingen

Ze zegt dat uit de woorden van de autoriteiten onvoldoende is gebleken dat dat onderzoek was gestart. "Dat hadden we duidelijker moeten communiceren." Het onderzoek naar F. loopt nog. Er is bij hem geen afscheidsbrief aangetroffen en hij word nog gehoord.

F. stond volgens de burgemeester wel degelijk "op de radar", maar de 'driehoek' van het OM, de politie en de burgemeester had volgens Krikke geen reden om in te grijpen. Ze zegt dat er dagelijks tientallen meldingen binnenkomen die mogelijk met terrorisme te maken hebben. Gezien het hoge aantal lijkt het haar niet zinnig dat alle meldingen en beslissingen worden voorgelegd aan de 'driehoek'.

De zaak is volgens Krikke reden voor een nieuwe proef met verwarde personen. Het is de bedoeling dat er voor hen meer "bemoeizorg" komt. In de regio Den Haag zullen voor de proef vijftig van de terugkerende verwarde personen die en hoog risico vormen in de gaten worden gehouden.