Ook munitiebunkers Veenhuizen worden aangepast aan strengste eisen

In Veenhuizen is defensie begonnen met het aanpassen van 24 munitiebunkers aan de strengste veiligheidseisen. Er was een verhoogd risico dat de opgeslagen munitie ontploft door blikseminslag.

Veenhuizen is het laatste depot waar de veiligheid volgens de strengste normen wordt aangepast. Het is het grootste munitiecomplex van West-Europa. In de Drentse plaats wordt onder meer de munitie gecontroleerd die militairen gebruiken op buitenlandse missies.

Defensie verwacht dat de bunkers rond 11 juni allemaal op orde zijn. Het veiliger maken van een kruitopslag duurt wat langer vanwege de levertijd van onderdelen, zegt het ministerie.

Verkeerd opgeslagen munitie

Uit publicaties in de Volkskrant eerder deze maand bleek dat de veiligheid van munitiedepots in Nederland jarenlang niet op orde was. Zo constateerde de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid op een aantal plaatsen dat munitie verkeerd was opgeslagen of dat er waarschuwingsborden ontbraken. Omwonenden en defensiemedewerkers liepen daardoor mogelijk gevaar.

In de munitiedepots van Veenhuizen, Staphorst en Ruinen liet de inspectie het werk zelfs stilleggen omdat "direct gevaar" dreigde voor militairen en ander personeel. Volgens het ministerie is het personeel niet in gevaar geweest. Het was altijd al de regel dat niemand op het terrein mocht zijn bij onweer.