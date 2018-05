Legendarische royaltyfotograaf bij Harry en Meghan nu eens niet vooraan

The Sun is een van de tabloids die graag veel pagina's inruimt voor dat soort verhalen. Zo publiceerden ze vorige week nog een interview met een porno-acteur die vertelt over de date die hij ruim tien jaar geleden met Meghan had. Toch tikt Edwards zijn collega's niet op de vingers als ze weer met zo'n verhaal komen. "Dat kan niet, dat is niet mijn taak. Nieuws is nieuws. Wij schrijven alleen op wat mensen zeggen. We zijn een krant, geen geschiedenistijdschrift. Wij moeten mensen vertellen wat er gebeurt."

Maar Harry pikt dat dus niet en probeert zijn bruid zo goed mogelijk te beschermen, denkt de fotograaf die hem al sinds zijn geboorte kent. "Hij wil controle hebben over de situatie. Hij is overduidelijk heel gek op haar. Sowieso: ik heb nog nooit zo'n aanhankelijk koppel gezien, altijd hand-in-hand, veel oogcontact en ze lachen veel. Ze zijn echt heel verliefd."

De enorme media-aandacht verbaast Edwards niet: "De koninklijke familie is over de hele wereld geliefd. Internationaal zijn veel mensen geïnteresseerd. Overal waar we naartoe reizen zie ik hetzelfde: enorme aantallen mensen die proberen een glimp op te vangen van de royals."