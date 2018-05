Ieren die landgenoot in stukken hakten moeten 13 jaar de cel in

Het Amsterdamse gerechtshof geeft twee Ieren die in Nederland een landgenoot ombrachten, een flink hogere straf dan de rechtbank eerder had bepaald. De twee krijgen nu dertien jaar gevangenisstraf in plaats van twee jaar. Dat is zelfs twee jaar meer dan de elf jaar die het OM had geƫist.

De Ieren brachten het slachtoffer in Rotterdam om met een mes en hakten het lichaam in stukken. De lichaamsdelen stopten ze in een koffer en in vuilniszakken en gooiden die in het IJmeer bij Amsterdam. Ze kregen daarbij hulp van een derde Ier.

Het is niet duidelijk waarom het slachtoffer is vermoord. De drie verdachten en het slachtoffer werden in Ierland verdacht van drugsdelicten en fraude.

Vrijspraak

De rechtbank sprak ze eerder vrij van doodslag, omdat niet bewezen kon worden wie de dader was. De drie kregen alleen twee jaar gevangenisstraf voor het laten verdwijnen van een lijk.

In hoger beroep heeft het hof twee van de drie mannen als dader aangewezen. Het hof vindt de hoge gevangenisstraf passend vanwege "de ernst van het levensdelict en de gruwelijke wijze waarop de verdachten met het stoffelijke overschot zijn omgegaan". De derde man krijgt 21 maanden voor hulp bij het dumpen van het lichaam.